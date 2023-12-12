حزب الله" يستهدف عددا من المواقع العسكرية الإسرائيلية

قال "حزب الله" في لبنان، إن مقاتليه، استهدفوا اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع العسكرية الإسرائيلية، وذلك "دعما لشبعنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة، وردًا على ‌‏العدوان الصهيوني على القرى والبلدات الجنوبية في لبنان".

وأوضح الحزب أنه تم استهداف موقع "المالكية" بالأسلحة المناسبة "وأُصِيب إصابة مباشرة"، وتم عند الساعة 13:30 من بعد ظهر الثلاثاء "استهداف مرابض ‏مدفعية العدو في خربة ماعر‏ بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة" بحسب البيان.

‏وفي بيان منفصل، أشار "حزب الله" إلى أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا نقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام‌‎ ‌‏بالأسلحة المناسبة، وحُقِّقَت إصابات مباشرة".‏

وأشار الحزب إلى استهداف موقع "الراهب (قبالة جنوب لبنان)... بالأسلحة المناسبة وأُصِيب إصابة مباشرة"، إضافة إلى استهداف "ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وأُصِيبَت إصابة مباشرة".‏

‏وكشف بيان آخر صدر عن "حزب الله" اليوم الثلاثاء، عن أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا عند الساعة 08:00‌‎ ‎ من مساء ‏يوم أمس الاثنين قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وأُصِيبَت إصابة ‌‏مباشرة، وسقط عديدها بين قتيل وجريح".‏

وأشار الإعلام العبري، إلى أنه تم إطلاق ما بين ثلاثة إلى خمسة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان على مستوطنة "المطلة".

وبحسب التقديرات، فقد تضرر نحو 15 منزلاً، منها منزل دمر بالكامل، مضيفا "هذه مجرد تقديرات، إذ يواجه المجلس في المستوطنة صعوبة في الوصول إلى مكان معرض لإطلاق النار لتقييم الأضرار".

المصدر / وكالات