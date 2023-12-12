تقرير: قوات الاحتلال تعتقل (51) فلسطينيا من الضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الاسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات واسعة طالت (51) مواطنًا فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".

وأشارت الهيئة والنادي في تقرير صحفي مشترك الثلاثاء أن وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين حيث يواصل الاحتلال اقتحامها حتّى ساعة نشر هذا التقرير، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة.

وأكد التقرير أن الاحتلال "نفّذ عملية اقتحام واسعة لبلدة "سلواد" في رام الله، واحتجز خلالها "العشرات من المواطنين بينهم نساء تعرضوا للتحقيق الميداني، وأفرج عنهم لاحقاً، فيما لا يزال يواصل التحقيق مع آخرين، إلى جانب اقتحام منازل أهالي البلدة، والتي رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".

ونوه إلى "مواصلة قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتّخريب وتّدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل".

وأشارت (الهيئة والنادي) بارتفاع "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من (3810)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

المصدر / فلسطين أون لاين