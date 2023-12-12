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"القسام": مجاهدونا قتلوا 11 جنديا إسرائيليا شمال القطاع

12 ديسمبر 2023 . الساعة 18:53 بتوقيت القدس
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"القسام": مجاهدونا قتلوا 11 جنديا إسرائيليا شمال القطاع

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس أن مجاهديها اشتبكوا مع قوات الاحتلال واستهدفوا آلياتهم العسكرية ودباباتهم وناقلة جند بمضادات الدروع، وقتلوا أحد عشر جنديا منهم من مسافة صفر شمالي غزة.

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب لها، اليوم الثلاثاء: "بعد عودة المجاهدين من خطوط القتال في حي الشجاعية، استهدفوا سبع آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع منها دبابة "الملك - القائد" وناقلة جند يعتليها ثلاثة جنود والإجهاز على طاقمها".

وأضافت "كما اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة "باز3" وقتلوا عدداً منهم، إضافة إلى استهدافهم لقناص صهيوني بقذيفة  "RPG" وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات العدو الراجلة في عدة مناطق من مسافة صفر أكدوا خلالها مقتل 11 جنديا صهيونياً بشكل مباشر والاستيلاء على عتاد بعض الجنود القتلى ومتعلقاتهم وإيقاع غيرهم بين قتيل وجريح".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق مقتل 434 جنديا منذ السابع من اكتوبر، و106 منذ العدوان البري على القطاع.

وكشفت صحيفة عبرية أمس الإثنين عن فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى الجنود التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي وبين سجلات المستشفيات التي أظهرت أن أعداد الجرحى أعلى بكثير.

وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية أن وزارة الصحة الإسرائيلية كشفت عن أن المستشفيات الإسرائيلية عالجت منذ بداية الحرب 10584 جنديا ومدنيا توفي منهم 131.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الشهيد يوسف أبو غازي #العمرة في غزة

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