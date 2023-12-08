فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تزف شهداء مخيم "الفارعة" وتدعو ثوار الضفة لمواصلة النفير بوجه الاحتلال

رغم الحصار المشدد.. 5 آلاف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الرشق: اعتقال الاحتلال الغزيين وتجريدهم من ملابسهم لن يفلح بمحو هزيمته

الاحتلال يعتقل نائب مدير أوقاف القدس المبعد ناجح بكيرات

الأورومتوسطي: معدل الضحايا في غزة ارتفع بنسبة 40% عما قبل الهدنة الإنسانية المؤقتة

الاحتلال يوافق على بناء 1738 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

“القناة السفلى”.. مشروع استيطاني يقطع التواصل بين القدس وجنوب الضفة

الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب الهجمات الأكثر دموية منذ بدء حرب الإبادة في 7 من أكتوبر الماضي

كتائب "القسام" تعلن استهداف غرفة قيادة واستطلاع للعدو بالقذائف شرق بيت حانون

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة العقيد إساف حمامي

"حماس" تزف شهداء مخيم "الفارعة" وتدعو ثوار الضفة لمواصلة النفير بوجه الاحتلال

08 ديسمبر 2023 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهداء مخيم "الفارعة"، جنوب مدينة طوباس، الذين ارتقوا اليوم برصاص قوات الاحتلال، ودعت "ثوار الضفة لمواصلة النفير بوجه الاحتلال".

وقالت الحركة إن "هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية لشعبنا في غزة، لن تنجح في كسر المقاومة الباسلة، التي ستواصل طريقها حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، واستعادة حرية شعبنا وعودته لأرضه ودياره، مهما بلغت التضحيات".

كما دعت "ثوار شعبنا المنتفضين في أرجاء الضفة الأبية، والثائرين في وجه الظلم والعدوان، إلى تصعيد العمل المقاوم، والثأر بكل الوسائل الممكنة لدماء مئات الشهداء التي تسيل كل يوم على تراب أرضنا الطاهر، وإن الضفة التي كانت على مدار تاريخها خزانا للثورة، ستبقى كذلك، وستفاجئ العدو بما يسوءه، وإن غدا لناظره قريب".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية قد أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء بمخيم الفارعة في طوباس شمالي الضفة الغربية إلى ستة شهداء وإصابة آخرين، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الفارابي #مزارعو الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة