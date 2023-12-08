"حماس" تزف شهداء مخيم "الفارعة" وتدعو ثوار الضفة لمواصلة النفير بوجه الاحتلال

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهداء مخيم "الفارعة"، جنوب مدينة طوباس، الذين ارتقوا اليوم برصاص قوات الاحتلال، ودعت "ثوار الضفة لمواصلة النفير بوجه الاحتلال".

وقالت الحركة إن "هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية لشعبنا في غزة، لن تنجح في كسر المقاومة الباسلة، التي ستواصل طريقها حتى تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، واستعادة حرية شعبنا وعودته لأرضه ودياره، مهما بلغت التضحيات".

كما دعت "ثوار شعبنا المنتفضين في أرجاء الضفة الأبية، والثائرين في وجه الظلم والعدوان، إلى تصعيد العمل المقاوم، والثأر بكل الوسائل الممكنة لدماء مئات الشهداء التي تسيل كل يوم على تراب أرضنا الطاهر، وإن الضفة التي كانت على مدار تاريخها خزانا للثورة، ستبقى كذلك، وستفاجئ العدو بما يسوءه، وإن غدا لناظره قريب".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية قد أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء بمخيم الفارعة في طوباس شمالي الضفة الغربية إلى ستة شهداء وإصابة آخرين، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين