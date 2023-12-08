رغم الحصار المشدد.. 5 آلاف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

تمكّن 5 آلاف مصل، من أداء صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك، اليوم، رغم الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي والحواجز العسكرية التي نصبتها في محيط البلدة القديمة بالقدس للأسبوع الثامن على التوالي.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز في أحياء القدس المحتلة وعزّزت قوات وجودها في محيط البلدة القديمة بالقدس ومداخل المسجد الأقصى، ومنعت الآلاف من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا وإجراءات مشددة على حي وادي الجوز بالقدس ومنعت المواطنين من الوصول للمسجد الأقصى، ما دفع المصلين لإقامة صلاة الجمعة في شوارع الحي.

ومنذ اندلاع معركة طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصارًا مطبقًا على المسجد الأقصى، في ظل إجراءات وقيود مشددة على الناشطين والمواطنين المقدسيين واعتقال العشرات منهم وإبعادهم عن الأقصى والبلدة القديمة بالقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين