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الرشق: اعتقال الاحتلال الغزيين وتجريدهم من ملابسهم لن يفلح بمحو هزيمته

08 ديسمبر 2023 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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الرشق: اعتقال الاحتلال الغزيين وتجريدهم من ملابسهم لن يفلح بمحو هزيمته

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، إن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين من غزة وتجريدهم من ملابسهم لن يفلح بمحو هزيمته في السابع من أكتوبر.

ووصف "الرشق" اعتقال المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزَّة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، أمس الخميس، بأنها "جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".

وأشار القيادي بحماس، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إلى أن ما قام به الاحتلال "هو محاولة لن تفلح في محو هزيمته النكراء وفشله الاستراتيجي يوم السابع من أكتوبر".

وتابع: "إنَّ جريمة الاعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم هو عمل لا يقوم به إلا مرتزقة وميليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين، وهي الصفة التي تنطبق على هذا الجيش النازي".

وحمّل "الرشق" "الاحتلال المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم، داعيًا المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لفضح هذه الجريمة النكراء بحقّ مدنيين أبرياء عزّل نازحين في مدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء بسبب العدوان والمجازر الصهيونية، والضغط بكل الوسائل للإفراج عنهم".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #تجريف النقب #اعتداءات مستمرة

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