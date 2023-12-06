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الاحتلال يوافق على بناء 1738 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

06 ديسمبر 2023 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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الاحتلال يوافق على بناء 1738 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية غير حكومية)، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت بشكل نهائي على بناء 1738 وحدة استيطانية في مستوطنة في جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت "السلام الآن" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن القرار الإسرائيلي "يعرقف بشكل فعّال آخر ممر متبق يربط الأحياء الفلسطينية بمنطقتي بيت صفافا وشرفات ببقية القدس من الناحية الشرقية"

وشددت على أن هذه الخطة "تمثل تحديًا كبيرًا لإمكانية إنشاء تواصل حضري فلسطيني في القدس الشرقية وتعوق جميع الروابط الحضرية تقريبًا بين بيت لحم والقدس الشرقية" على حد تعبير البيان.

وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي. وتراه دول كثيرة معرقلا لإقامة دولة فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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