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جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة العقيد إساف حمامي

02 ديسمبر 2023 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة العقيد إساف حمامي

‏أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، في هجوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، مع بداية معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب "القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس).

‏وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، وفقا لموقع /واي نت/ العبري أن جثة العقيد إساف في قبضة المقاومة الفلسطينية بغزة.

‏ويعد إساف أكبر ضابط يقتل خلال معركة "طوفان الأقصى" إلى جانب ضابطين آخرين وهما: قائد الوحدة المتعددة الأبعاد العقيد اروي ليفي، وقائد لواء ناحال العقيد يوناتان شتاينبرغ.

 

المصدر / وكالات
#غزة #مقتل إسرائيلي بالخطأ

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