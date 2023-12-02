الصحة: 15207 شهدا منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في اليوم السابع والخمسين إلى 15207 شهيداً وإصابة 40652 مواطناً منذ السابع من أكتوبر الماضي 70% منهم من الأطفال والنساء.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح صحفي، السبت: إن "الاحتلال الإسرائيلي لازال يوسع دائرة استهداف المدنيين بعد انتهاء الهدنة ولم يترك شبرا في قطاع غزة بلا قصف، وأنه ارتكب عشرات المجازر راح ضحيتها 193 شهيدا و652 جريحا خلال الساعات الماضية.

وفيما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات للقطاع الصحي أكد استشهاد 280 من الكوادر الصحية وجرح المئات. وأن الاحتلال الإسرائيلي لازال يعتقل 31 كادرا صحيا من قطاع غزة على راسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية ويعرضهم للاستجواب القاسي تحت التعذيب والتنكيل والجوع والعطش.

وأشار القدرة إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف 130 مؤسسة صحية واخرج 20 مستشفى و46 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف والتدمير ونفاد الوقود، وأن المستشفيات فقدت قدراتها العلاجية والاستيعابية، والطواقم الطبية تعالج الجرحى بإمكانيات بسيطة للغاية والجرحى يفترشون الأرض، وأن الاحتلال لازال يتعمد استهداف منظومة الإسعاف مما أدى الى تدمير 55 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة.

كما أكد أن الاحتلال يتعمد خنق واستهداف ما تبقى من مستشفيات شمال غزة لإخراجها عن الخدمة وارغام السكان على النزوح.

وحول الوضع الصحي شدد القدرة على أن الاحتلال الإسرائيلي لازال "يتعمد خنق المنظومة الصحية وابقائها في حالة انهيار مستمر نتيجة قطع الإمدادات الطبية والوقود عنها كما أنه يضع قيودا على دخول المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات ومنع وصولها لشمال قطاع غزة خلال الهدنة الإنسانية، في ظل اكتظاظ كافة المستشفيات بأعداد الجرحى التي فاقت إمكانياتها الطبية وقدراتها الاستيعابية وتفتقر للأدوات الجراحية ومثبتات العظام، مؤكدا أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات بلغت 171 %، وبلغت نسبة انشغال أسرة العناية المكثفة 221%".

وأوضح أن "تكدس النازحين في مراكز الإيواء في ظل هذه الأجواء الباردة زاد من انتشار من الأمراض التنفسية والجلدية وأمراض معدية أخرى الامر الذي يشكل خطراً على المنظومة الصحية وعلى المواطنين".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "يدعي كذباً بوجود مناطق آمنة امام المواطنين ولكن مجازره وسلوكه الاجرامي بحق المدنيين يفضحه".

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الأمم المتحدة "بتفعيل القرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المؤسسات الطبية ومقدمي الخدمات الصحية والأطر القانونية لحماية المدنيين، والعمل الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للأفراج الفوري عن الكوادر الصحية ".

كما طالب "كافة الأطراف بالعمل الفوري من اجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود والمستشفيات الميدانية والطواقم الطبية وضمان خروج مئات الجرحى".

ودعا كافة الجهات الأممية "بإيجاد اليات فاعلة وعاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية لأكثر من 1.3 مليون نازح في مراكز الايواء".