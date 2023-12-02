الإعلامي الحكومي يتهم الاحتلال بارتكاب مجزرة بحي الشجاعية بغزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية بقصف 50 عمارة سكنية ومنزلا.

وأضاف المكتب في بيان صحفي اليوم السبت: أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) حيث قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنيةً ومنزلاً فوق رؤوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة، الأمر الذي ينذر بارتقاء مئات الشهداء".

وتابع: "نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها بايدن ووزير خارجيتها المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، بالتزامن مع منح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر للاحتلال باستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب المجنونة فوراً، حيث حصدت هذه الحرب حتى الآن أرواح أكثر من (15,200) شهيد وأكثر من (40,000) إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين