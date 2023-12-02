الاحتلال يصادر نحو خمسة دونمات من أراضي حوارة

قررت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، وضع اليد على نحو خمسة دونمات من أراضي حوارة جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية حوارة، معين ضميدي، إن سلطات الاحتلال سلمت قرارًا يقضي بوضع اليد "لأغراض عسكرية" حسب الادعاءات، على ٤٨٠٠ متر من أراضي المنطقة الشرقية من البلدة.

وأضاف أن البلدة تعاني من حصار مشدد ومنع الحركة منذ شهرين وكذلك من الاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال صادرت فيما مضى نحو 3 آلاف دونم من أراضي حوارة لصالح مستوطنات "يتسهار" و"جفعات رونين" والشارع الالتفافي الاستيطاني الجديد الذي شق أراضيها نصفين.

المصدر / فلسطين أون لاين