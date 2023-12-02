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متظاهر يضرم النار بنفسه أمام قنصلية الاحتلال بأتلانتا الأمريكية

02 ديسمبر 2023 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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أضرم شخص النار بنفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا، جنوب شرق الولايات المتحدة، ليصاب بجروح بالغة، الجمعة، فيما عُثر على العلم الفلسطيني في مكان الواقعة، حسب السلطات المحلية.

وقال رئيس شرطة أتلانتا دارين شيرباوم في مؤتمر صحفي إنه من المحتمل أن يكون ذلك "عملا متطرفا من الاحتجاج السياسي"، مضيفا "كان هناك علم فلسطيني في مكان الواقعة".

إصابة حرجة

من جهته، قال رئيس الإطفاء في أتلانتا رودريك سميث إنه عند منتصف النهار "لاحظ حارس أمن أن شخصا كان يحاول إضرام النار في نفسه" خارج مبنى القنصلية، وأثناء محاولته منعه، أصيب حارس الأمن بحروق.

وأضاف سميث أن "الشخصين أصيبا بحروق" ونُقلا إلى مستشفى، مشيرا إلى أن حالة الشخص الذي حاول حرق نفسه "حرجة".

وأثارت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة توترات شديدة في الولايات المتحدة وأدت إلى خروج تظاهرات كبرى.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#أتلانتا #متظاهر أمريكي #قنصلية إسرائيلية

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