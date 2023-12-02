ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين لـ 73 منذ 7 أكتوبر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في آخر تحديث له مساء الجمعة، استشهاد 3 صحافيين، ما يرفع عدد الصحافيين الذين قتلوا إلى 73 منذ بدء الحرب في غزة.

وقال المكتب إن الصحافيين الثلاثة الذين استشهدوا أمس نتيجة الاستهداف الإسرائيلي هم المصور منتصر الصواف، والمصور الصحفي عبد الله درويش، والصحفي وأستاذ الإعلام أدهم حسونة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مرتكبا آلاف المجازر بحق العائلات والأطفال والشيوخ والبنى التحتية.

وأسفر عدوان الاحتلال على غزة عن استشهاد أكثر من 15 ألف شهيد بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة.

المصدر / فلسطين أون لاين