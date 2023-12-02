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الاحتلال يقصف مواقع في لبنان بعد هجمات استهدفت شمال فلسطين

02 ديسمبر 2023 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف مواقع في لبنان ردا على هجمات استهدفت شمال فلسطين المحتلة.

وحلقت مُسيرات الاحتلال الإسرائيلية فوق بلدات ‎بنت جبيل، اللبنانية، الجمعة.

وبحسب مصادر محلية لبنانية غادر بعض الأهالي في القرى والبلدات الحدودية منازلهم خوفاً من تجدد الاشتباكات.

رفع حالة التأهب

ورفع جيش الاحتلال حالة التأهب على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، فيما تم تمشيط محيط موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب بالأسلحة الرشاشة المتوسطة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على غزة، لليوم الـ57 لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، إذ شنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، مما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء وإصابة مئات منذ انتهاء الهدنة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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