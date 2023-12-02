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قصف عنيف على بلدة القرارة وساحلي خان يونس ودير البلح

02 ديسمبر 2023 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن زوارق الاحتلال تكثف قصفها لساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة، منذ فجر السبت.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عنيف بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ فجر السبت كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق عدة في خان يونس، واستهدفت زوارقها الحربية ساحل دير البلح، وسط القطاع.

وأسفر عدوان الاحتلال على غزة منذ بدء الحرب عليها، عن استشهاد أكثر من 15 ألف شهيد بينهم أكثر من (6,150) طفلاً، وأكثر من (4,000) امرأة، واستشهاد 73 صحفياً، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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