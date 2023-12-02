مداهمات ومواجهات بالضفة الغربية وإصابة شاب بالرصاص

أصيب شاب بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من منطقة ضاحية صباح الخير، وأطلقت النار على مركبة ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص الحي كان داخلها.

وقامت بعرقلة مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر، واحتجزت مركبة اسعاف.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مخيمي بلاطة وعسكر الجديد جنوب شرق نابلس، وأحياء غرب المدينة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر المحلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت اثر اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر، كما جرفت قوات الاحتلال عدة شوارع ودمرت البنية التحتية فيها، وداهمت عدة منازل في المخيمين.

اقتحامات متعددة

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أكرم عنتر من منزله في شارع تل غربي نابلس، واقتحمت حي المخفية وشارعي التعاون والطور غربي المدينة.

وفي البيرة اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، المدينة وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال تمركز في محيط البلدية، وداهم عدة بنايات سكنية في أحياء المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدتي صوريف ويطا في محافظة الخليل، وداهمت عددًا من المنازل، واستولت على أثاث جمعية خيرية.

واقتحمت قوات الاحتلال صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت منزلي المواطنين سمير القاضي، وإبراهيم الهور، وقامت بتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اقتحمت كذلك مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الايتام في بلدة يطا جنوبًا، وقامت بتفتيشها والاستيلاء على أثاث ومعدات منها، كما داهمت منزلي الشقيقين زكريا وعيسى العمور وقامت بتفتيشهما.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في يطا، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين