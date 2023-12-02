ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ الجمعة إلى أكثر من 200

ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ صباح الجمعة إلى 240 والجرحى إلى 589، وفق وزارة الصحة في غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، إذ استهدف منذ فجر السبت مناطق عدة في خان يونس، وساحل دير البلح، بغارات مكثفة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الجمعة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية المؤقتة، إذ دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان متواصل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

15 ألف شهيد

وأسفر العدوان عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين