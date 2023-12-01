الرشق: ما لم يحققه الاحتلال قبل الهدنة لن يحققه بعد انتهائها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق أن "ما لم تحققه (إسرائيل) طيلة خمسين يوماً قبل الهدنة، لن تحققه من مواصلة عدوانها بعد الهدنة".

وقال الرشق في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "بصمود شعبنا وبطولة مقاومتنا نواجه جرائم العدو، واستئناف عدوانه النازي، واستهدافه المدنيين".

تأتي تصريحات الرشق عقب تجدد عدوان الاحتلال بعد سبعة أيام من الهدنة الإنسانية المؤقتة والتي تم خلالها تبادل عشرات الأسرى من النساء والأطفال بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن فلسطيني، وإصابة ما يزيد من 36 ألفا بجروح.

المصدر / فلسطين أون لاين