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أسير إسرائيلي لدى القسام يطالب نتنياهو بقبول استعادة جثامين عائلته

01 ديسمبر 2023 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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طالب أسير إسرائيلي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقبول عرض المقاومة لاستلام جثامين زوجته وطفليه الذين قتلوا بقصف من طائرات الاحتلال على قطاع غزة.

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس، رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة يردن بيباس، موجهة إلى نتنياهو، طالبه فيها باستعادة جثامين زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل.

وقال بيباس في رسالته: "نتنياهو، لقد قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي.. أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في (إسرائيل)".

كانت "كتائب القسام" قالت إن "شيري بيباس، والطفلين كفير (10 أشهر) وأرئيل (4 أعوام)، قتلوا خلال قصف للطائرات الصهيونية على قطاع غزة"، دون تحديد مكان القصف أو موعده.

وأشارت "القسام" إلى أنها "عرضت تسليم الجثامين الثلاثة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه رفض استلامهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #كتائب القسام

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