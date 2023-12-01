"دائما في قلوبنا".. لاعب تركي يهدي هدفه بـ"مانشستر" الإنجليزي لأطفال فلسطين

أهدى لاعب نادي غلطة سراي التركي، كريم أكتورك أوغلو، هدف التعادل الذي سجله خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد إلى جميع أطفال فلسطين، في ظل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وانتهت مواجهة غلطة سراي التركي التي جرت على أرضية ملعب رامس بارك بإسطنبول، مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة (3-3)، في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وعلق أكتورك أوغلو عبر حسابه في منصة "إكس"، على هدفه بالقول: "أهدي هذا الهدف إلى جميع الأطفال في فلسطين الذين يستحقون مستقبلا مليئا بالأمل والسلام".

وأضاف أن "شجاعتهم وصمودهم (أطفال فلسطين) تلهمني في الميدان، أنتم دائما في قلوبنا، لم ننسكم، ولن ننساكم أبدا".

المصدر / وكالات