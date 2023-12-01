ضمن نصرة غزة.. مسيرة يمنية تستهدف مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إسقاط طائرة مسيرة في البحر الأحمر أمس الخميس، قالت إنها أطلقت من اليمن.

وقالت القيادة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن "مدمرة الصواريخ الموجهة آر لي بيرك يو إس إس كارني (DDG 64) أسقطت طائرة من دون طيار، إيرانية الصنع في البحر الأحمر".

وأوضحت أن "الطائرة أُطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وكانت متجهة نحو المدمرة قبل إسقاطها".

وأضافت أن "الحادثة وقعت أثناء مرافقة المدمرة سفنا أمريكية أخرى، تحمل معدات عسكرية إلى المنطقة، ولم ينتج عنها أي أضرار أو إصابات".

وحتى الساعة 20:00 (ت.غ) لم يصدر تعليق من قبل السلطات اليمنية بشأن اتهامات القيادة المركزية الأمريكية.

بدورها، أكدت صنعاء "استعدادها الكامل لاستئناف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة".

وأضافت في بيان نشرته عبر منصاتها الإلكترونية، أن قواتها "لن تتردد في توسيع عملياتها العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي، لتشمل أهدافا قد لا يتوقعها في البر أو البحر".

وقالت إنها "مستمرة في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار".

ولفتت صنعاء إلى أن وقف عملياتها مرهون بـ "وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة".

وسبق أن توعدت القوات المسلحة اليمنية باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "نصرة لقطاع غزة"، داعية الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن".

وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت صنعاء للمرة الأولى استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي "بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات"، أعقبها الكشف عن أكثر من عملية أخرى، دعما لقطاع غزة.

المصدر / الأناضول