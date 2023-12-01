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انتهاء التهدئة.. الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

01 ديسمبر 2023 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
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دخل العدوان على قطاع غزة يومه الـ 56، بتجدد القصف الصهيوني صباح اليوم الجمعة مع انتهاء التهدئة الإنسانية صباحا دون الإعلان عن تمديدها، وسط مطالبات بوقف شامل لحرب الإبادة الجماعية الصهيونية.

وقالت إذاعة الاحتلال، إن الطائرات الإسرائيلية بدأت في قصف جميع أنحاء قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة عدوان بالسوق الغربي وسط مدينة رفح ونقل 4 شهداء وعشرات الإصابات.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة أبو اسكندر شمال غرب مدينة غزة.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال تستهدف شرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وسمعت أصوات اشتباكات في محاور التوغل شمال غربي مدينة غزة.

وأبدت حماس استعدادها، الخميس، لتمديد الهدنة في قطاع غزة بعد دعوة في هذا الاتجاه وجهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال مصدر قريب من حماس إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

سبق أن مددت الهدنة مرتين منذ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر ووضعت حدا لسبعة أسابيع من العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#العدوان على غزة #طوفان الاقصى

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