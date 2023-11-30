مرداوي: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال في غزة وجنين

أكد القيادي في حركة "حماس"، محمود مرداوي، أن عملية إطلاق النار في مستوطنة "راموت" بالقدس المحتلة صباح اليوم "عمل بطولي ورد طبيعي على جرائم الاحتلال البشعة في غزة وجنين".

واعتبر "مرداوي" في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذا الرد "رسالة واضحة" للاحتلال أن جرائمه لن تمر مرور الكرام، وأن شعبنا لا ينسى دماء الشهداء وعذابات الجرحى والأسرى والمشردين.

واستطرد: "هذا الرد لن يكون نهاية المطاف في ظل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا".

وقال إن هذه العملية دليل إضافي على قوة المقاومة وقدرتها على الوصول لقوات الاحتلال وجموع مستوطنيه في كل المناطق، وأن كل محاولات اجتثاثها وإخماد جذوتها فاشلة، وهي مضيعة للوقت ليس أكثر.

ودعا القيادي في "حماس"، الفلسطينيين إلى الاستمرار في استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين، بعمليات نوعية وفي كل المناطق، وردعه عن عدوانه الذي تعدى كل الخطوط وتجاوز كل الأخلاق والمعايير الإنسانية، في غزة والضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين