روسيا تعرب عن امتنانها لقيادة "حماس" لإطلاق سراح اثنين من مواطنيها

أعربت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن "امتنان روسيا لقيادة حماس للإفراج عن الأسيرتين الروسيتين".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان: "وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع قيادة حماس، تم إطلاق سراح مواطنتينا، إيلينا تروفانوفا، وإيرينا تاتي، الأسيرتين في قطاع غزة، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأكدت أن "المواطنتين الروسيتين تمكنتا من العودة إلى ديارهما من دون التقيد بتنفيذ الشروط المتفق عليها بين إسرائيل وحماس لتبادل بعض النساء والأطفال الأسرى، مع الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية".

وأضافت زاخاروفا: "نحن ممتنون لقيادة حماس على استجابتها لنداءاتنا العاجلة، وسنواصل الضغط من أجل الإفراج المبكر عن الأسرى الروس المتبقين في قطاع غزة".

وأمس، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان مقتضب، إنها أطلقت سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية.

وأوضح البيان، أن تلك الخطوة تأتي "استجابة لجهود الرئيس الروسي، وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية".

وبوساطة قطرية مصرية، بدأت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، قبل أن يتم اليوم الخميس تمديدها ليوم إضافي، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

المصدر / وكالات