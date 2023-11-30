تعرف على أسماء الأسرى المشمولين بالدفعة السابعة من صفقة التبادل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم السابع من صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم الليلة.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن القائمة تضم أسيرات 8 أسيرات جميعهن من الداخل المحتل عام 1948، و22 أسيرًا طفلًا، وهم:

الأسيرات:

أهداب محمد علي حوراني

صابرين علي قائد عطاونة

هديل باسم علي محاميد

شهد حمد مطصفى سويطات

أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم

آيات سعيد قاسم عتاملة

رنا محمد حسين سويلات

أسيل حسين محمود سويطات.

وضمت قائمة الأسرى الأشبال كل من:

سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم

عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة

يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة

إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة

قصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة

محمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية

عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل

عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل

يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة

محمود رائد محمد إخليل/ الخليل

أسامة ماهر محمد قبها/ جني

أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس

محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبير

رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل

أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس

محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس

أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل

محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس

علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم

مهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس

قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة

عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة

المصدر / فلسطين أون لاين