السعودية: نريد وقفا لإطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن "الهدنة في غزة ليست كافية ونحتاج لوقف دائم لإطلاق النار".

ودعا في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن إلى "أن يكون في مستوى مسؤولياته".

وكشف عن أن "هناك بصيصا من الأمل بعد الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية مصرية قطرية أمريكية".

وقال "هناك 200 شاحنة فقط تدخل غزة مقارنة بـ 500 قبل النزاع"، مضيفا أنه في حالة انتهاء الهدنة سيعود إلى القتل بهذا المستوى غير المحتمل الذي رأيناه".

وأشار إلى أن "الرأي العام العالمي بدأ يستوعب حجم الكارثة وأن العنف ليس حلا، وأرى بصيصا من الأمل".

وقال إن "العبء يجب أن يتم تحمله، ولكن المجتمع الدولي عليه وقف القتل والحصار وتقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين ونعمل مع أي طرف لمعالجة هذا الملف".

وأضاف أن "المستهدف هو وقف إطلاق النار وما زال نعمل على ذلك.. حققنا تقدما وتحولا تدريجيا في وجهات النظر لدى بعض الدول ومازال أمامنا عمل ومسؤولية كبيرة، وسنستمر حتى نحقق المطلوب".

المصدر / وكالات