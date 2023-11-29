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حماس سلمنا محتجزتين روسيتين استجابة لطلب بوتين

29 نوفمبر 2023 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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بوتين يهنئ فاجنر حماس سلمنا محتجزتين روسيتين استجابة لطلب بوتينالروسي.jpg

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان مقتضب لها مساء اليوم الأربعاء، إنها أطلقت سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية.

وأوضح البيان، أن تلك الخطوة تأتي "استجابة لجهود الرئيس الروسي... وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية".

‏وبدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى ومحتجزين، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #ممتلكات روسية #حماس الأقصى

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