غزة تفقد وثائق تاريخية يعود عمرها لأكثر من 100 عام

قالت بلدية غزة إن القصف الإسرائيلي لمبنى الأرشيف المركزي في مدينة غزة تسبب بإتلاف آلاف الوثائق التاريخية التي توثق المدينة ومراحل تطورها العمراني.

وذكرت البلدية في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى الأرشيف الذي يقع في ميدان فلسطين (الساحة) وسط مدينة غزة أدى لفقدان وثائق تاريخية يزيد عمرها عن 100 عام.

واتهم البيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد قصف المبنى وإعدام الوثائق "بهدف إدخال المدينة في حالة من الفوضى وتدمير كل ما يرمز إلى تاريخ المدينة وحضارتها".

وقال إن الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت المدنية والمرافق الخدماتية يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤوليته ولجم (إسرائيل) ووقف استهدافها للمدنيين والمنشآت المدنية.

المصدر / فلسطين أون لاين