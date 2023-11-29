تعرف على أسماء الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين وجمعية "نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم الأربعاء، أسماء 15 أسيرة فلسطينية سيتم الإفراج عنهن مساء اليوم، ضمن الدفعة السادسة من تفاهمات "التهدئة الإنسانية" بين المقاومة والاحتلال في قطاع غزة.

وقالت المؤسسات الحقوقية في تصريح صحفي إن الاحتلال سيُفرج عن 15 طفلًا قاصرًا. منوهة إلى أنهم 6 من القدس المحتلة، 3 من بيت لحم، 2 من جنين، 2 من رام الله والبيرة، بالإضافة لأسير واحد في كل من الخليل وأريحا.

وبيّنت أن 7 أسيرات من الداخل الفلسطيني المحتل 1948، وأسيرتين من القدس المحتلة، بالإضافة لـ 3 أسيرات من الخليل، ومثلهن من محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن أسيرات الداخل المُقرر الإفراج عنهن اليوم هن:

أسماء حسن موسى أبو تكفة

آلاء شكري محمود شحادة

عدم عودة إبراهيم الطوري

فاطمة شاهر فارس بلعوم

ندين منيف محمد شبلي

ريتا سليم حسين مراد

لنا نادر محمود أبو صلاح

ومن القدس، سيُفرج الاحتلال عن المرابطتين:

هنادي محمد جبر صالح مكاوي

خديجة أحمد إبراهيم أبو غالية

ومن الخليل:

مريم محمود عبد السلام سلهب

لما عبد المطلب ديب الفاخوري

رقية عبد الرحمن طه عمرو

ومن محافظة رام الله والبيرة؛ الأسيرات:

سهير إسماعيل موسى برغوثي "أم عاصف"

عهد باسم محمد تميمي

دانيا صقر محمد حناتشة

من رام الله:

يحيى محمد مبتسم ارحيمية

مأمون عزيز عيسى الفروخ

الأسرى الأطفال من جنين:

محمد أسامة مصطفى محاميد

أوس ربيع كايد خضر

من أريحا:

عبد الرحمن عمر عزات حنفية

ومن الخليل:

إبراهيم أحمد بدر زماعرة

وحول أسماء الأسرى الأطفال، نبهت المؤسسات الحقوقية، إلى أن القائمة احتوت 6 أسرى من القدس المحتلة، وهم:

عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم

نور الدين عامر أحمد أبو جمعة

نهاد محمد نهاد جاد الله

محمد وائل علي جاد الله

هارون هاني علي علقم

عز الدين معتصم عمران طوطح

ثلاثة أسرى من بيت لحم:

عبد الرحمن إبراهيم محمد رشايدة

كرم غالب نصري الهريمي

أحمد كمال أحمد العمور

المصدر / فلسطين أون لاين