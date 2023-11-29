2764 عملًا مقاومًا في الضفة منذ 7 أكتوبر

وثق (مركز معلومات فلسطين- مُعطى)، أعمال المقاومة في الضفة التي جرت منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.
وفي التفاصيل:
أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"ىحتى الساعة 01:00 م من يوم 29-11-2023 -
⭕ الملخص:
🟢 مجموع أعمال المقاومة النوعية والشعبية: 2764
•إطلاق نار: 699
•إطلاق صواريخ: 3
•عمليات نوعية: 258
•مواجهات بأشكال متعددة: 1804
🟤 مظاهرات ومسيرات: 484
🔴 قتلى في صفوف الاحتلال: 6 قتيل
🔴 اصابات في صفوف الاحتلال: 71 إصابة
🟢 عدد الشهداء: 250 شهيداً
🟢 عدد الجرحى: أكثر من 2850 جريح
🟡 حالات اعتقال: 3300 حالة اعتقال
🔸 إجمالي عدد مناطق المواجهة في محافظات الضفة: 332
المصدر / فلسطين أون لاين