2764 عملًا مقاومًا في الضفة منذ 7 أكتوبر

وثق (مركز معلومات فلسطين- مُعطى)، أعمال المقاومة في الضفة التي جرت منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وفي التفاصيل:

أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"ىحتى الساعة 01:00 م من يوم 29-11-2023 -

⭕ الملخص:

🟢 مجموع أعمال المقاومة النوعية والشعبية: 2764

•إطلاق نار: 699

•إطلاق صواريخ: 3

•عمليات نوعية: 258

•مواجهات بأشكال متعددة: 1804

🟤 مظاهرات ومسيرات: 484

🔴 قتلى في صفوف الاحتلال: 6 قتيل

🔴 اصابات في صفوف الاحتلال: 71 إصابة

🟢 عدد الشهداء: 250 شهيداً

🟢 عدد الجرحى: أكثر من 2850 جريح

🟡 حالات اعتقال: 3300 حالة اعتقال

🔸 إجمالي عدد مناطق المواجهة في محافظات الضفة: 332

المصدر / فلسطين أون لاين