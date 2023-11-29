استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في جنين

استشهد طفلان، الأربعاء، برصاص الاحتلال برصاص الاحتلال في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الطفل آدم سامر الغول (٨ أعوام)، والطفل باسل سليمان أبو الوفا (١٥ عاماً) برصاص الاحتلال في جنين.

ومع اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بوقت سابق من الأربعاء، فجر الاحتلال منزلين في حي الدمج بالمخيم، بعد إخلائهما.

تجريف طرق

كما شرعت قوات الاحتلال تجريف طرق بحي الدمج بالمخيم، وذلك إلى جانب إجبار عددا من سكان المخيم على مغادرة منازلهم.

وتجددت الاشتباكات بمخيم ومدينة جنين وسط تحليق طائرات الاستطلاع للاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء.

وجرت اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاومين وشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي دفع بتعزيزات عسكرية نحو المدينة ومخيمها.

المصدر / فلسطين أون لاين