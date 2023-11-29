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زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس والشاطىء والشيخ رضوان

29 نوفمبر 2023 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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زوارق للاحتلال

أطلقت زوارق الاحتلال البحرية، صباح اليوم الأربعاء، النار صوب منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطىء والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحاذية والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال، قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى الى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر.

إصابة 7 مواطنين

كما أصيب أيضا سبعة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال استهدفت في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية مجموعة من المواطنين، اثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الحرب على غزة #زوارق الاحتلال #ساحل غزة

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