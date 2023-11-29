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الصحة بغزة: الاحتلال يمنعنا من استخدام جهاز للعلاج الكيميائي لمرضى السرطان

29 نوفمبر 2023 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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طواقم من وزارة الصحة بغزة تجري عمليات جراحية لأحد المصابين

أكد المدير العام للمستشفيات في غزة محمد زقوت أنه لم يصل إغاثات الوقود إلى مستشفيات الشفاء وكمال عدوان والأهلي، حتى الأربعاء.

شدد زقوت في تصريحات صحفية، أنه وبالرغم من الحاجة الماسة للمستشفيات الميدانية، إلا أن المستشفيات الميدانية القادمة إلى غزة لم تدخل الخدمة بعد.

وإلى جانب خروج المستشفيات عن الخدمة، وتردي الوضع الإنساني في القطاع، أكد أن الاحتلال يرفض السماح باستخدام جهاز للعلاج الكيميائي لمرضى السرطان.

وقال مدير المستشفيات بغزة إن عدم توفر المياه ومواد النظافة يزيد من خطر انتشار الأوبئة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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