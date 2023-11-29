دخول 200 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح

قال مدير الإعلام بالجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر وائل أبو محسن، الأربعاء، إن 200 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة أمس الثلاثاء، خلال الهدنة المؤقتة بين دولة الاحتلال وحركة "حماس".

وأضاف أبو محسن "تتضمن المساعدات 4 شاحنات وقود تحوي 150 ألف لتر من السولار، بالإضافة إلى شاحنات مياه ومواد غذائية وأدوية. ومن المقرر استمرار دخول مساعدات إنسانية أخرى خلال الساعات القادمة".

هدنة مؤقتة

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين "حماس" ودولة الاحتلال، بموجب وساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن دولة الاحتلال حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

المصدر / الأناضول