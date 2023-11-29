الهدنة بغزة تدخل يومها السادس والاحتلال يتسلم قائمة جديدة من المحتجزين

دخلت الهدنة في قطاع غزة يومها السادس، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي انتهت في العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات بمشاركة إسرائيلية وأميركية ومصرية وبحضور الوسيط القطري، من أجل التوصل إلى هدنة طويلة المدى وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة.

وفي اليوم الـ 54 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تسلمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية قائمة بأسماء الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إخلاء سبيلهم الليلة في إطار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-11" إن هناك جهودا في دولة الاحتلال لتمديد وقف إطلاق النار بعد انتهاء اليومين الإضافيين للهدنة.

هدنة بشروط سابقة

وتوصلت المقاومة والاحتلال إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن اتفاقا جديدا يتم بحثه في الدوحة يشمل إطلاق سراح كل المحتجزين بغزة مقابل تحرير أسرى فلسطينيين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن "هناك جهود ومساع لتمديد الهدنة".

وتأتي الجهود لتمديد الهدنة بيومين إضافيين، لأن الجهات التي تجري المفاوضات تعتقد بوجود مزيد من المحتجزين النساء والأطفال لدى حماسـ وعليه يتم الدفع نحو تمديد الهدنة التي ستنتهي الخميس بيومين آخرين.

مصادر مسؤولة

وأكدت مصادر مصرية مسؤولة لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى "تفاهم مبدئي على مد الهدنة التي تم التوصل إليها بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أميركية، يومين إضافيين، بالشروط نفسها".

وقال أحد المصادر إن حماس "لمحت إلى وجود اتصالات مع مجموعات في غزة، بين أيديها أسرى تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالهدنة"، في إشارة إلى النساء والأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين