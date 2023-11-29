فجر اليوم.. مواجهات واشتباكات باقتحام مخيمات للاجئين بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان والقوات المقتحمة، فيما دارات اشتباكات خلفت إصابات برصاص قوات الاحتلال.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إضافية إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث سمع دوي انفجار في المدينة ومخيمها، تزامنا مع العملية العسكرية لجيش الاحتلال المستمرة منذ مساء الثلاثاء.

إصابة شبان

وأصيب عدد من الشبان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين ومحاصرة أحد المنازل. وسط اشتباكات مع المسلحين.

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من المخيم.

واعتلى قناصة الاحتلال عددا من البنايات في محيط المخيم، وسط تحليق للطائرات، في حين استهدف المسلحون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة محلية الصنع.

وأحكمت قوات الاحتلال حصارها لمحيط مستشفى ابن سينا، حيث قامت تفتش المركبات في محيط المستشفى، فيما اشتعلت النيران بمركبة فجرها الاحتلال خلال العملية العسكرية المستمرة بجنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة عرابة، وداهمت عدة أحياء واعتقلت الشاب صالح لحلوح، ونشرت القناصة وفرقة مشاة في البلدة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

محاصرة منزل

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في بلدة اليامون بجنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بالمكان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وداهمت عدة أحياء فيها وعددا من المنازل، واستولت على مركبة تعود لعائلة حسني تيسير عمرو، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي فقوعة وجلبون شمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في القريتين

وفي محافظة أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عين السلطان وعقبة جبر، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان.

اقتحام أريحا

واقتحمت قوات الاحتلال أريحا من عدة محاور وداهمت مخيم عقبة جبر برفقة جرافة عسكرية واقتحمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت مخيم عين السلطان وتمركزت وسط أحد أحيائه.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر في مدينة نابلس فجر اليوم، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في مخيم الجلزون وعاثت بها خرابا، فيما اندلعت مواجهات خلال التصدي للقوات المقتحمة.

المصدر / فلسطين أون لاين