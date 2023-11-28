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باراك: نتنياهو فشل.. و"حماس" بعيدة عن الانهيار

28 نوفمبر 2023 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
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باراك: نتنياهو فشل.. و"حماس" بعيدة عن الانهيار

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن حركة "حماس" بعيدة عن الانهيار جنوب قطاع غزة وأنها تحتفظ بقدراتها في الشمال.

وكتب باراك بمقال نشرته صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية، الثلاثاء: "بعد حوالي شهرين من الحرب تقترب إسرائيل من مفترق طرق حاسم، لقد حققت القوات الإسرائيلية مكاسب كبيرة، لكن حماس بعيدة كل البعد عن الانهيار في جنوب غزة، وتحتفظ بقدراتها في الشمال أيضاً".

وحذر باراك من أن "الدعم الدولي للحرب ينفد بسرعة، وقد تتفاقم التوترات المتراكمة خلف الأبواب المغلقة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة".

وقال: "تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية مزامنة هذه الساعات والحصول على الوقت اللازم، لكنه فشل في هذه المهمة، ونحن إذن أمام مفترق طرق حاسم"

وأضاف: "يتجاهل نتنياهو حقيقة أن علاقة الثقة مع البيت الأبيض أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل لتحقيق أهدافها".

وأشار إلى أن "فشل نتنياهو في قيادة الحرب يكمن في إنكاره للفهم القائل إنه بهذه الحالة لا يمكن تحقيق النصر دون موقف واضح بشأن اليوم التالي للحرب وخطة لتنفيذ تلك الرؤية".

المصدر / وكالات
#غزة #اليسار الصهيوني في مخيال نتنياهو فقط! #فشل صاروخ بالستي

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