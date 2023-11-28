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حمدان: خسائر الاحتلال ستتعاظم وأقدام جنوده لم تطأ 80% من أرض غزة

28 نوفمبر 2023 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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حمدان: خسائر الاحتلال ستتعاظم وأقدام جنوده لم تطأ 80% من أرض غزة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن "اعتراف الاحتلال بعدد جنوده القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة، وإن خسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء، في بيروت، أن "تهديد الاحتلال الإسرائيلي باستئناف الحرب فارغ وهو للاستهلاك الداخلي، خاصة وأن أقدام جيشه لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك".

وأشار إلى أن "تسليم القسام للمحتجزين في مناطق متفرقة يكذب إدعاءات الاحتلال بالسيطرة".

ونوّه إلى أن "الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة ولولا وجود أسرى لدينا لما أفرج عن أسرانا".

وشدّد على أن "تحرير الأسيرات والأطفال إنجاز وطني بامتياز ومقدمة على طريق الوفاء لأسرانا".

ودعا حمدان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه قصف الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #خسائر القطاع #حمد

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