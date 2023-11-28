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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..

حماس تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

28 نوفمبر 2023 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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حماس تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم لتصعيد الفعاليات الجماهيرية والمواجهة مع الاحتلال، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رفضاً للعدوان ودعماً لحق الشعب في الحرية والاستقلال.

وشددت حركة "حماس" في بيان لها اليوم الثلاثاء، على ضرورة تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزَّة، رفضاً وتنديداً بالعدوان "الإسرائيلي" وجرائم حرب الإبادة الجماعية.

ويُصادف غدًا الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين ثاني، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ والذي يُعلن فيه العالم تضامنه مع الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة وجمعيتها العامة ومجلس الأمن الدولي وخاصة حقه في العودة إلى دياره.

وجددت حماس دعوتها لمواصلة الفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة، في كل المدن الفلسطينية ونقاط التماس والحواجز العسكرية والشوارع الاستيطانية "الالتفافية"، ورفع الصوت عالياً رفضاً وتنديداً بجرائم الاحتلال.

ونبهت لضرورة تصعيد المقاومة للالتحام بمعركة "طوفان الأقصى"، وإشغال الاحتلال بكل المناطق، والتصدي لجرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الفهود #الحاضنة الجماهيرية

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