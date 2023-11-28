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جيش الاحتلال يعترف بإصابة 1000 ضابط وجندي في معارك غزة

28 نوفمبر 2023 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يعترف بإصابة 1000 ضابط وجندي في معارك غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في رد على طلب من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن ألفًا من جنوده وضباطه أصيبوا بجراح مختلفة منذ بداية الحرب على غزة التي اندلعت بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش رفض في البداية السماح بنشر معلومات عن أعداد الجرحى في صفوف قواته، لكنه عاد وعدل عن موقفه, وأعطى المعلومات قبل فترة قصيرة من موعد نشرها وأعلن عن رفع إجراءات الحظر.

وتبين، وفق ما نقلته "هآرتس"، أن 202 من الجنود والضباط الجرحى وصفت جراحهم بالخطيرة, و320 كانت جراحهم متوسطة, بينما وصفت جراح 470 بالخفيفة.

وذكرت "هآرتس" أن المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري كان قد امتنع عن إعطاء أي معلومات حول الإصابات في الجيش خلال أيام القتال في غزة, وذلك خلال الإحاطات اليومية التي قدمها خلال أيام القتال ال 49 قبل بدء الهدنة المؤقتة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #جيل ثالث #مستوطنون يعتدون على شاب

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