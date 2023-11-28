الاحتلال يتسلم قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين

تسلمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ستفرج عنهم كتائب القسام الجناح العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم.

ويتزامن ذلك مع اليوم الخامس للهدنة المؤقتة والأول من اليومين اللذين اتفقت حماس وسلطات الاحتلال على إضافتهما إلى أيام هدنة الأيام الأربعة التي انتهت أمس الاثنين، والتي تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية وأميركية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أمس الاثنين التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ليومين إضافيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ماجد الأنصاري على حسابه في منصة ((إكس))"تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين