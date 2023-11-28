2749 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

سجل مركز معلومات فلسطين – مُعطى، اليوم الثلاثاء، أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".

وقال المركز إنه وثق حتى الساعة 10:30 صباح يوم 28-11-2023 ما مجموعه 2749 عملا مقاومًا في الضفة منذ 7 أكتوبر.

وفي التفاصيل:

•إطلاق نار: 695

•إطلاق صواريخ: 3

•عمليات نوعية: 257

•مواجهات بأشكال متعددة: 1794

مظاهرات ومسيرات: 480

🔴 قتلى في صفوف الاحتلال: 6 قتيل

🔴 اصابات في صفوف الاحتلال: 71 إصابة

عدد الشهداء: 249 شهيداً

عدد الجرحى: أكثر من 2850 جريح

حالات اعتقال: 3300 حالة اعتقال

🔸 إجمالي عدد مناطق المواجهة في محافظات الضفة: 332

المصدر / فلسطين أون لاين