2749 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

سجل مركز معلومات فلسطين – مُعطى، اليوم الثلاثاء، أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".
وقال المركز إنه وثق حتى الساعة 10:30 صباح يوم 28-11-2023 ما مجموعه 2749 عملا مقاومًا في الضفة منذ 7 أكتوبر.
وفي التفاصيل:
•إطلاق نار: 695
•إطلاق صواريخ: 3
•عمليات نوعية: 257
•مواجهات بأشكال متعددة: 1794
مظاهرات ومسيرات: 480
🔴 قتلى في صفوف الاحتلال: 6 قتيل
🔴 اصابات في صفوف الاحتلال: 71 إصابة
عدد الشهداء: 249 شهيداً
عدد الجرحى: أكثر من 2850 جريح
حالات اعتقال: 3300 حالة اعتقال
🔸 إجمالي عدد مناطق المواجهة في محافظات الضفة: 332
المصدر / فلسطين أون لاين