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2749 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة "طوفان الأقصى"

28 نوفمبر 2023 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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المقاومة في جنين مقاومة مقاومين الضفة

سجل مركز معلومات فلسطين – مُعطى، اليوم الثلاثاء، أعمال المقاومة في الضفة الغربية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".

وقال المركز إنه وثق حتى الساعة 10:30 صباح يوم 28-11-2023 ما مجموعه 2749 عملا مقاومًا في الضفة منذ 7 أكتوبر.

وفي التفاصيل:

•إطلاق نار: 695

•إطلاق صواريخ: 3

•عمليات نوعية: 257

•مواجهات بأشكال متعددة: 1794

مظاهرات ومسيرات: 480

🔴 قتلى في صفوف الاحتلال: 6 قتيل

🔴 اصابات في صفوف الاحتلال: 71 إصابة

عدد الشهداء: 249 شهيداً

عدد الجرحى: أكثر من 2850 جريح

حالات اعتقال: 3300 حالة اعتقال

🔸 إجمالي عدد مناطق المواجهة في محافظات الضفة: 332

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الضفة #أعمال مقاومة #معركة طوفان الأقصى

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