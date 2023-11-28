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الصحة بغزة: 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال القطاع

28 نوفمبر 2023 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، إن هناك 3 مستشفيات فقط عاملة في شمال قطاع غزة.

وأكد في تصريحات صحفية للجزيرة، أن المستشفيات في شمال القطاع غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة.

وطالب بإرسال الجرحى إلى خارج القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن وزارته تعمل بقدرات محدودة للغاية ونحتاج إلى مستشفيات ميدانية كبيرة.

تشغيل وحدة الكلى

ونوه إلى أن وزارة الصحة تمكنت بإمكانات محلية من تشغيل وحدة الكلى في مجمع الشفاء الطبي.

وطالب كل المؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن أضرار القطاع الصحي جراء قصف الاحتلال وصلت إلى ملايين الدولارات.

وذكر أن "ما وصلنا من مساعدات طبية خلال الأيام الماضية محدود للغاية"، مطالبا بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الطبية إلى شمال القطاع.

وأكد حاجة وزارة الصحة والمستشفيات إلى أدوية خاصة بالتنفس للأطفال الخدج.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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