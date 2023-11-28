الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال العشرات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال العشرات من المواطنين.

وأفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في العديد من البلدات الفلسطينية، وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.

260 معتقلا خلال أيام الهدنة

ووثقت المؤسسات اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 260 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة خلال أيام الهدنة الأربعة، وذلك ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطال مواطني الضفة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأفاد النادي بأن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

وأضاف أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تزامنا مع العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد نادي الأسير أن 60 امرأة فلسطينية ما زلن في سجون الاحتلال، بينهن 56 اعتقلن بعد 7 تشرين الأول الماضي.

اعتقال 11 مواطنا

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك قضاء نابلس، وشنت حملة دهم للعديد من المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 11 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير إن المعتقلين هم: علي ناجح الصيفي، وصالح مفلح صالح العامور حنني، وأحمد سامي صايل، وصهيب حسام أبو حيط، وقسـام راسم سناوي نصاصرة، وأمير عازم الحج محمد، ومحمود بشير الشيخ مليطات، ومصطفى ممدوح حنني، وكل من المحررين أمجد حسين مليطات وبدر حمدي الشحاد مليطات وزاهر وجيه خطاطبة.

واعتقلت المحرر أنس عودة بعد مداهمة منزله ببلدة حوارة جنوب نابلس، والشاب رضا يوسف من بلدة أودلا جنوب نابلس بعد ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته الاعتداء عليه.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين، ودارت مواجهات مع الشبان استشهد خلالها الشاب مالك البرغوثي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نسيم يوسف البرغوثي.

اعتقال والدة أسيرين

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، واعتقلت زينب السجدي، وهي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد شريعة، واعتدت بالضرب على المسن محمد موسى المصري.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر محمد أحمد علي الشيخ، بعد مداهمة منزله في بلدة مراح رباح وتفتيشه وتخريب محتوياته، كما صادرت مركبته الخاصة.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام المخيم استهدف خلالها الشبان آليات الاحتلال بعبوات متفجرة فيما أطلق الجنود الرصاص بكثافة.

اشتباكات خلال محاصرة منزل

وفي طوباس، دارت صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومحاصرة أحد المنازل بحجة وجود أحد المطلوبين بداخله.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مدينة طوباس، وحاصرت منزلا قرب ديوان العنبوسي، وطلبت من أحد الشبان عبر مكبرات الصوت الخروج وتسليم نفسه، مهددة بتفجير المنزل.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من آلياتها ترافقها جرافة عسكرية، وطوقت المنطقة، وسط اشتباكات مع مسلحين.

المصدر / فلسطين أون لاين