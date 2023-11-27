تمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ليومين إضافيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ماجد الأنصاري على حسابه في منصة ((إكس))"تعلن دولة قطر أنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

وقبيل الإعلان عن الهدنة، قال الأنصاري في بيان إن تمديد الهدنة في غزة يهدف إلى إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن والأسرى.

وأعرب عن أمل بلاده في أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء المدنيين.

وفي السياق، أعلنت حركة حماس في بيان مقتضب إنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة مع (إسرائيل) لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

وتوصلت حكومة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية بوساطة قطرية مصرية أمريكية لاتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية.

وتضمن الاتفاق وقف العمليات القتالية وإطلاق سراح 50 من الاسرى المدنيين الإسرائيليين مقابل 150 من الأسرى الفلسطينيين من الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية، إضافة لإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين