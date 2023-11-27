بلدية غزة تحذر من خطورة أوضاع "بركة الشيخ رضوان"

حذرت بلدية غزة، من "خطورة" الأوضاع في بركة الشيخ رضوان، ووصول منسوب البركة لمستوى يزيد عن النصف بسبب تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي.

ونوهت "بلدية غزة" في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى أن "التسرب في البركة" سببه قصف الاحتلال الإسرائيلي للخط الناقل في منطقة النفق قبل نحو 20 يوماً، وتساقط مياه الأمطار، "مما ينذر بطفحها وغرق المناطق المجاورة لها".

ودعت البلدية، المنظمات الدولية لضرورة التدخل العاجل وإنقاذ الأوضاع في البركة وتوفير الوقود اللازم "قبل وقوع كارثة قد تؤدي لغرق مناطق كاملة في محيط البركة، وحدوث كارثة صحية وبيئية في مدينة غزة".

وأكدت أن بدء هطول مياه الأمطار، بالإضافة إلى تسرب المياه العادمة، "ينذر بوصول مستوى البركة إلى طاقتها الاستيعابية كاملة".

وأردفت: "مما يشكل خطورة كبيرة وطفح البركة وغرق المناطق المجاورة لها، لا سيما منطقة المنارة التي تحد البركة من الجهة الشرقية الجنوبية".

وأوضحت أن عدم وصول الوقود اللازم لتشغيل المولدات والمضخات في البركة "قد يؤدي لاستفحال المشكلة ويشكل خطورة على المنطقة والسكان المجاورين لها، في حالة استمرار الوضع الحالي وسقوط كميات متزايدة من الأمطار".

وكانت بلدية غزة قد حذرت من خطورة تسرب المياه العادمة للبركة المخصصة لتجميع مياه الأمطار، ومن شأن استمرار تسرب المياه العادمة للبركة أن يؤدي إلى تلوث كبير في الخزان الجوفي كارثة صحية وبيئية كبيرة تصيب المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين