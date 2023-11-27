الاحتلال يعتقل 260 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال أيام الهدنة

قال نادي الأسير الفلسطيني إنه في حين يجري تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بالإفراج عن عشرات المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، واصل جيش الاحتلال اعتقالاته في الضفة الغربية خلال أيام الهدنة المؤقتة.

وقالت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير لوكالة الأناضول اليوم الاثنين، إن "السلطات الإسرائيلية نفذت خلال أيام الهدنة الإنسانية الأربعة حملة اعتقالات في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، طالت 260 فلسطينيا".

ولفتت سراحنة إلى أن ذلك يأتي "ضمن حملة مداهمات لمدن وبلدات فلسطينية يرافقها أعمال تخريب واعتداء على المعتقلين وأهاليهم"، وأشارت إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 3260 فلسطينيا بالضفة.

وأشارت إلى أن "المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم للاعتقال الإداري (من دون تهمة)، أو محاكمة".

المصدر / الأناضول