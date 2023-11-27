فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل 260 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال أيام الهدنة

تقرير: المنشآت الاقتصادية بالضفة وغزة تضررت بنسبة 85‎%

حماس تنعى محمد حمادة المتحدث باسمها عن القدس

عاصفة إلكترونية" بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

جيش الاحتلال يطرد ضابطين فرت قواتهما أمام المقاومة بغزة

حماس والشعبية ترفضان تقرير هيومن رايتس حول مجزرة المعمداني

بوريل: حماس فكرة لا يمكن قتلها ومطلوب هدنة دائمة

سلطات الاحتلال تبقي على اعتقال الطفلة المقدسية نفوذ حماد رغم قرار بالإفراج عنها

مركز دولي: (إسرائيل) ارتكبت إبادة جماعية في غزة

وسائل إعلام إسرائيلية: حماس أحسنت معاملة الأسرى المفرج عنهم

جراء العدوان الإسرائيلي المستمر

تقرير: المنشآت الاقتصادية بالضفة وغزة تضررت بنسبة 85‎%

27 نوفمبر 2023 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
...
جراء العدوان الإسرائيلي المستمر

كشف تقرير اقتصادي عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الفلسطينية جراء تواصل العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفق التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي التابع وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، والذي تلقته "قدس برس"، اليوم الاثنين، فقد تضررت 85% من المنشآت الاقتصادية، حيث تراجع أداؤها نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

وأظهر التقرير، تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية بنسبة 54% من إجمالي عدد العاملين نتيجة التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.

وأفاد بأن 61% من المنشآت تراجعت أيام العمل الشهرية فيها بمتوسط بلغ 36%، في حين أشارت 52% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية بمتوسط بلغ 42%، وتراجعت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%، إذ تركزت في قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.

وحسب المرصد، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.

وأوضح المرصد أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد العدوان على غزة، إذ أشارت 91% من المنشآت الصناعية إلى أن طاقتها الإنتاجية تراجعت بعد العدوان، مقارنة بالوضع قبله، وأن متوسط التراجع في الطاقة الإنتاجية بلغ 43%.

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية بعد العدوان على غزة، والتي تم رصدها خلال هذا الأسبوع: قطاع صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.

تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، من أهمها: تراجع حركة الشراء من المواطنين، إذ أشارت 97% من المنشآت إلى أن هذا هو السبب الرئيس لتراجع نشاطها الاقتصادي، في حين أشارت 92% من المنشآت الاقتصادية إلى أن الإغلاقات أثرت بشكل سلبي في أدائها.

وأشارت 90% من المنشآت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الداخل من الوصول إلى المدن من الأسباب التي أدت إلى تراجع أدائها، في حين أفادت 85% من المنشآت إلى أن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية من أحد الأسباب لتراجع أدائها الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المناطق التجارية الحيوية اقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاقها بشكل كامل منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إذ إن سلطات الاحتلال أغلقت بشكل متواصل 255 منشأة اقتصادية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، فضلا عن اعتداءات المستعمرين المستمرة على الأهالي والمحلات التجارية.

وعلى صعيد آخر، يلاحظ أن هناك جزءا من المنشآت الاقتصادية قد تعرضت لاعتداءات مباشرة من جيش الاحتلال أو جراء هجمات المستعمرين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أفادت 5% من هذه المنشآت أنها تعرضت لأضرار مباشرة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #ضغوطات اقتصادية #تقرير علمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة