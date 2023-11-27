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حماس تنعى محمد حمادة المتحدث باسمها عن القدس

27 نوفمبر 2023 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
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حماس تنعى محمد حمادة المتحدث باسمها عن القدس

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمّتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم: الشهيد محمد حمادة، الناطق الرسمي باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة.

وقالت حماس في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن المجاهد محمد حمادة استشهد إثر قصف صهيوني غادر في إطار حرب الإبادة الصهيونية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت أنّ الشهيد المجاهد محمد حمادة، قضى حياته مدافعاً عن شعبه وعن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أنه تعرّض للاعتقال لأكثر من 14 عاماً، وأطلق سراحه في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وأبعد عن مدينة القدس إلى قطاع غزة، ليكمّل مشواره النضالي كناطقٍ للحركة عن مدينة القدس وعضواً للمكتب الإعلامي مدافعاً عن حقوق شعبه الوطنية.

وتابعت: نترحّم على شهداء شعبنا كافةً الذين استباح العدو المجرم دماءهم في غزّة العزة والضفة الأبية، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وألبسهم ثوب الصحة والعافية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #فادي_البطش حماس #الحاضنة الشعبية لحماس

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