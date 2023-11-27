عاصفة إلكترونية" بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

اطلقت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (مستقلة)، عاصفة إلكترونية واسعة شملت مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين ثاني الجاري.

وأطلقت الحملة بالترابط بين هذه المناسبة وما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب جراء العدوان الدموي الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وراح ضحيته عشرات آلاف الفلسطينيين بين شهيد وجريح، وخلف آثارا واسعة من الدمار طالت اكثر من 60% من المباني بحسب التقديرات الرسمية.

كما تتضمن الحملة العديد من المواد والبرامج الاذاعية، والانفوجراف، والرسائل الالكترونية بعدة لغات.

وسيتم ضخ عدة رسائل لأكثر من لغة بالتنسيق مع لجان التضامن الدولي وفي العواصم والمدن التي تشهد في اليوم ذاته مسيرات حاشدة للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى انهاء الاحتلال عن ارضه.

وتتنوع المحاور التي تشهدها هذه الحملة التي تأتي استمرارا لحملات سابقة خلال الاسابيع القليلة الماضية انسجاما مع توحيد الجهود من المؤسسات والفعاليات الشعبية، الأهلية التي من المقرر ان تنطلق الفعاليات خلالها بشكل موحد وتحمل الحملة رسالة واضحة بضرورة انهاء الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني فورا.

المصدر / فلسطين أون لاين